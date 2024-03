Ebararation Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Ebara Corp":

Die Ebara-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 2% auf, was zu einer negativen Differenz von -0,6% im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik von Ebara von Analysten neutral bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Aktienkurs von 13470 JPY mit einer Entfernung von +70,44% vom GD200 (7903,22 JPY) ein positives Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 10961,78 JPY, was einem Abstand von +22,88% entspricht. Insgesamt wird der Kurs der Ebara-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien wurde eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Ebara in den vergangenen vier Wochen festgestellt. Die Zunahme der Kommunikationsfrequenz deutet darauf hin, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Ebara daher ein "Gut"-Rating in dieser Hinsicht.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ebara-Aktie liegt bei 52,86, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 29,68, was für einen Zeitraum von 25 Tagen zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtrating von "Gut" für die Ebara-Aktie.