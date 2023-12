Ebararation Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Ebara":

Die technische Analyse der Ebara-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 6518,05 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 7936 JPY liegt, was einer Abweichung von +21,75 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 7356,84 JPY liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Ebara-Aktie daher ein "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 75,46 und einen RSI25 von 34,89, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gibt es keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Auf fundamentaler Basis wird die Ebara-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet eingestuft, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,11 im Vergleich zum Branchen-KGV von 22,12. Daraus resultiert eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.