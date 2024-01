Ebara Jitsugyo Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demnach kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Ebara Jitsugyo herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 13,44 Punkten, was darauf hindeutet, dass Ebara Jitsugyo überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 52,23, was bedeutet, dass Ebara Jitsugyo hier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Zusammen ergibt dies ein "Gut"-Rating für das Ebara Jitsugyo-Wertpapier.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Ebara Jitsugyo mittlerweile auf 2877,62 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 2925 JPY erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +1,65 Prozent, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 2803,86 JPY, was einem Abstand von +4,32 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen war neutral, ohne positive oder negative Ausschläge in Bezug auf das Unternehmen Ebara Jitsugyo. Daraus ergibt sich eine Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Ebara Jitsugyo festgestellt werden. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien zeigte keine signifikanten Unterschiede. Somit wird Ebara Jitsugyo in beiden Punkten mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit für Ebara Jitsugyo eine Gesamtbewertung als "Neutral" in Bezug auf den Relative-Stärke-Index, die technische Analyse, das Anleger-Sentiment und das Stimmungsbild.