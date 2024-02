Anheuser-Busch InBev Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Der Bierbrauer Anheuser-Busch Inbev präsentierte sich in den letzten Tagen in verschiedenen Bereichen neutral bis positiv. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 19, was im Branchenvergleich als durchschnittlich betrachtet wird. Technisch gesehen befindet sich der gleitende Durchschnittskurs bei 54,18 EUR, während die Aktie selbst bei 59,4 EUR liegt. Dies ergibt eine positive Differenz von 9,63 Prozent zum GD200 und eine neutrale Differenz von +1,76 Prozent zum GD50. Insgesamt wird die technische Analyse daher als "gut" bewertet.

Die soziale Stimmung und die Handelssignale deuten jedoch auf eine negative Bewertung hin. So wurde die Aktie auf sozialen Plattformen überwiegend negativ bewertet und in den letzten Tagen wurden hauptsächlich negative Themen aufgegriffen. Auch die Handelssignale zeigen mehrheitlich eine negative Tendenz. Insgesamt wird die Stimmung daher als "schlecht" eingestuft.

In Bezug auf Dividendenpolitik schüttet Anheuser-Busch Inbev höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was als positiv bewertet wird. Die Dividendenpolitik erhält daher die Einstufung "gut".

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für Anheuser-Busch Inbev, mit neutralen bis positiven technischen Aspekten, aber einer schlechten sozialen Stimmung und Handelssignalen. Die Dividendenpolitik hingegen wird positiv bewertet.