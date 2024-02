Ebara Jitsugyo Aktie: Alles völlig egal!

Weitere Suchergebnisse zu "Ebara":

In den letzten zwei Wochen wurde Ebara Jitsugyo von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung wird daher auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild zu Ebara Jitsugyo gab. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Hinsichtlich des Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Ebara Jitsugyo derzeit mit einem Wert von 85,71 als überkauft gilt. Daher wird dieser Indikator als "Schlecht" eingestuft. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 48, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht".

Die technische Analyse des Aktienkurses zeigt, dass die Ebara Jitsugyo derzeit 1,28 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +4,11 Prozent, was auch zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für diesen Zeitraum führt.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung als positiv, die Sentiment und Buzz als neutral und der Relative Strength Index als schlecht bewertet werden. Die technische Analyse ergibt für die kurzfristige und langfristige Perspektive ebenfalls eine neutrale Einschätzung.