EbaraADR Aktie: Das ist erstaunlich

Investoren: Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Ebara eingestellt waren. Es gab fünf positive und drei negative Tage, während an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils negativ, was zu einer neutralen Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Ebara von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ebara-Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 6727,87 JPY, was 21,52 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs von 8176 JPY liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein ähnliches Rating, da der Schlusskurs nur um 4,97 Prozent darüber liegt. Somit erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Ebara-Aktie für die technische Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen.

Relative Strength Index: Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Ebara ein Neutral-Titel ist. Der RSI7 liegt bei 93,16, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 51,72 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators lautet daher "Schlecht".

Fundamental: Nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) gilt die Aktie von Ebara als unterbewertet, da das KGV mit 13,24 insgesamt 43 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen", der bei 23,3 liegt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".