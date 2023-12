EbaraADR Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die Ebara-Aktie wird in verschiedenen Bereichen bewertet, um Anlegern eine Orientierung zu bieten. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Ebara mit 2,96 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,92 Prozent. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Um festzustellen, ob die Ebara-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt bei 22,34 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist, und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 43,08, was darauf hinweist, dass Ebara weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmung unter den Marktteilnehmern in den Social Media-Diskussionen zeigt eine neutrale Haltung gegenüber Ebara in den letzten Tagen. Es gab insgesamt zwei positive und drei negative Tage, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind hauptsächlich positiv, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Ebara von der Redaktion ein "Neutral"-Rating bezüglich der Anlegerstimmung.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ebara aktuell 13,66 beträgt und damit um 41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.