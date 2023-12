Ebang International Holdings Aktie: Jetzt wird es konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "Nissan Motor":

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Ebang. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ebang-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen (7,2 USD) als auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (7,25 USD) zeigen ähnliche Werte im Vergleich zum letzten Schlusskurs (7,4 USD). Daher erhält die Ebang-Aktie in der technischen Analyse ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen über Ebang in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Richtung, obwohl in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Die Redaktion bewertet das Unternehmen daher als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für Ebang beträgt auf 7-Tage-Basis 79,27 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt wird die Ebang-Aktie daher für diesen Punkt der Analyse als "Schlecht" eingestuft.