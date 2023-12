Eaton-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Weitere Suchergebnisse zu "Eaton":

In den letzten zwei Wochen wurde über Eaton besonders positiv auf dem Aktienmarkt diskutiert. An acht Tagen überwogen die positiven Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen waren es jedoch vor allem negative Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Tiefgreifende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen. Demzufolge erhält Eaton auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der Aktienkurs von Eaton erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von 42,25 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Eaton damit 100,66 Prozent unter dem Durchschnitt (142,91 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 235,98 Prozent. Eaton liegt aktuell 193,74 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Eaton aktuell 1, was eine negative Differenz von -15,42 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Eaton eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Eaton wird anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 7,64 Punkten, was bedeutet, dass die Eaton-Aktie überverkauft ist und demnach ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen, dass Eaton auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Eaton eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.