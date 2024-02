Eaton Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Weitere Suchergebnisse zu "Eaton":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eaton beträgt derzeit 13, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 33,29 für elektrische Ausrüstung deutlich niedriger ist. Dies bedeutet, dass die Aktie laut fundamentaler Kriterien unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Analysten schätzen die Aktie von Eaton langfristig als "Neutral" ein. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, bewerteten 3 die Aktie als gut, 2 als neutral und 1 als schlecht. Es liegen jedoch keine aktuellen Analystenupdates vor. Der durchschnittliche Erwartungskurs liegt bei 186,17 USD, was einer Erwartung von -32,83 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 277,16 USD. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenpolitik liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Eaton derzeit bei 1, was einer negativen Differenz von -16,2 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt für elektrische Ausrüstung entspricht. Aus diesem Grund erhält Eaton in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Eaton eine Wertentwicklung von 55,82 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" im Durchschnitt um 408,09 Prozent, was einer Underperformance von -352,27 Prozent für Eaton entspricht. Darüber hinaus verzeichnete der "Industrie"-Sektor eine durchschnittliche Rendite von 244,54 Prozent im letzten Jahr, wobei Eaton 188,72 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.