Eaton Aktie: Wirklich lohnenswert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell weist der RSI der Aktie von Eaton einen Wert von 22,28 auf, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 37, was als "Neutral" betrachtet wird.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate zeigen 4 positive, 3 neutrale und 1 negative Bewertung für die Aktie von Eaton, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Für das Kursziel der Aktie wird ein Durchschnittswert von 180,75 USD genannt, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 238,9 USD eine erwartete Kursentwicklung von -24,34 Prozent ergibt, was als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Eaton bei 13,89 angegeben, was 56 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 31,33. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" im Rahmen der fundamentalen Analyse.

Die Beobachtung des Sentiments und der Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum ergibt eine durchschnittliche Aktivität und eine stabile Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich für die Aktie von Eaton insgesamt eine neutrale Bewertung basierend auf den verschiedenen Analysemethoden.