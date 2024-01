Eaton Aktie: Hammer Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Suzuki Motor":

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ist die Eaton derzeit als "Gut" einzustufen. Der GD200 des Wertes liegt bei 204,45 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (240,89 USD) um +17,82 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 229,09 USD zeigt mit einer Abweichung von +5,15 Prozent eine positive Entwicklung. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

In Bezug auf die Dividende von 1,6 % ist Eaton im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektrische Ausrüstung (16,95 %) als "Schlecht" zu bewerten, da die Differenz 15,35 Prozentpunkte beträgt.

Im Branchenvergleich hat Eaton in den letzten 12 Monaten eine Performance von 54,93 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die im Durchschnitt um 2310,95 Prozent gestiegen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -2256,02 Prozent. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 1381,43 Prozent hatte, liegt Eaton 1326,5 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Eaton in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 1 Schlecht- und 6 Gut-Signale, was eine "Gut" Empfehlung zur Folge hat. Insgesamt ergibt sich daher zum Punkt Anleger-Stimmung die Bewertung "Gut".