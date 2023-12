Eaton Aktie: Aufschrei, garantiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Eaton":

Die Stimmung unter den Marktteilnehmern in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Eaton. Es gab fünf positive und neun negative Tage. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Eaton daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Weitere Auswertungsmodelle haben acht Handelssignale für Eaton identifiziert, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt erhält Eaton von der Redaktion ein "Schlecht"-Rating für die Anlegerstimmung.

Ein weiterer Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Aktie von Eaton wurde auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Dabei zeigte sich eine starke Aktivität in Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Eaton war eher gut, was zu einem "Gut"-Rating für das langfristige Stimmungsbild führte.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Eaton hat ein KGV von 13,89, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 31,08. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Von insgesamt 8 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Eaton-Aktie sind 4 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 1 "Schlecht". Dies ergibt im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten deuten auf einen möglichen Rückgang der Aktie um -24,26 Prozent hin, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Eaton somit ein "Neutral"-Rating von den Analysten.