Eat & Beyond Global Holdings Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Eat & Beyond Global neutral bewertet wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Für den RSI25 für 25 Tage ergibt sich ein Wert von 55,56, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Relative Strength Index.

Auch die weichen Faktoren wurden bei der Bewertung berücksichtigt. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz für die Aktie von Eat & Beyond Global zeigen eine übliche Aktivität und kaum Änderungen. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass die überwiegend privaten Nutzer die Aktie in den letzten zwei Wochen neutral bewertet haben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher auch hier die Einstufung "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Eat & Beyond Global-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,12 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,075 CAD weicht davon um 37,5 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt oberhalb des letzten Schlusskurses, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Zusammenfassend erhält die Eat & Beyond Global-Aktie aufgrund dieser Faktoren ein "Neutral"-Rating auf Basis des Relative Strength Index und ein "Schlecht"-Rating aus charttechnischer Sicht.