Eat & Beyond Global Holdings Aktie: Kaum zu glauben!

Das Internet kann die Stimmung und den Hype verstärken oder sogar umkehren. Durch die Intensität der Diskussion, also die Anzahl der Wortbeiträge in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen, ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Eat & Beyond Global haben wir eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, weshalb wir für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Neutral" kommen.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Eat & Beyond Global bei 0,09 CAD und ist mittlerweile +12,5 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage ist die Einstufung jedoch "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -30,77 Prozent liegt. Insgesamt betrachten wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht eine Einschätzung, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Eat & Beyond Global-Aktie beträgt aktuell 25, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist, und wir somit ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auf dieser Basis ist Eat & Beyond Global weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Eat & Beyond Global somit ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Eat & Beyond Global diskutiert. Als Resultat bewerten wir die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.