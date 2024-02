Eat & Beyond Global Holdings Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Eat & Beyond Global war in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Auch die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild. In den letzten 30 Tagen gab es keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, und die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert. Somit erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ergab die Analyse, dass das Wertpapier überkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage bei 80 liegt. Demgegenüber ist der RSI der letzten 25 Handelstage neutral. Diese Analyse führt zu einem "Schlecht"-Rating.

Auch die technische Analyse zeigt eine ungünstige Bewertung für die Eat & Beyond Global-Aktie. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Zusammenfassend ergibt die Analyse der Stimmungslage, des RSI und der technischen Indikatoren ein insgesamt negatives Bild für die Eat & Beyond Global-Aktie.