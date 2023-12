Eat Beyond Global Holdings Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der Eat & Beyond Global-Aktie beträgt derzeit 50, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist ebenfalls neutral, mit einem Wert von 64,29. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Eat & Beyond Global gemessen, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem neutralen langfristigen Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Eat & Beyond Global-Aktie bei 0,13 CAD verläuft, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der Abstand zum aktuellen Aktienkurs von 0,075 CAD beträgt -42,31 Prozent. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) entspricht einer Differenz von -6,25 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine negative Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments in Bezug auf die Aktie von Eat & Beyond Global.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung basierend auf den verschiedenen Analysen und Bewertungen.