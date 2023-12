Eat& Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

In den letzten zwei Wochen wurde Eat& von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral". Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf - was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts wurde festgestellt, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Eat& derzeit überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Allerdings zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis ein "Neutral"-Rating. Somit ergibt sich für diesen Punkt unserer Analyse eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für Eat&.