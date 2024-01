Eat& Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die technische Analyse der Eat&-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 2127,28 JPY lag. Der letzte Schlusskurs von 2101 JPY weicht um -1,24 Prozent von diesem Wert ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (2022,36 JPY) liegt nahe dem letzten Schlusskurs (+3,89 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Eat&-Aktie also ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde festgestellt, dass die Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist und kaum Änderungen in der Stimmungsrate zu verzeichnen sind. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren und die Diskussionen weder stark positiv noch negativ ausfielen.

Abschließend wurde der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um festzustellen, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (30,1 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (32,71 Punkte) weisen darauf hin, dass die Eat&-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Eat&-Aktie in verschiedenen Punkten eine "Neutral"-Bewertung erhält.