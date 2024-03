Eat& Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Eat& ein Neutral-Titel. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Eat&-Aktie beträgt 48,08, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 61 für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Eat& von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Redaktion kam zu diesem Schluss bei der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Eat& konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit einem "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde festgestellt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Eat&-Aktie sowohl auf längerfristiger Basis (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristiger Basis (50-Tage-Durchschnitt) eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 2092,77 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 2022 JPY liegt, was einer Abweichung von -3,38 Prozent im Vergleich entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (2087,1 JPY) weist eine ähnliche Abweichung von -3,12 Prozent auf. Insgesamt wird Eat& somit auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.