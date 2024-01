Easymotionskin Tec Aktie: Das sollte jeder wissen!

Die Stimmung der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es gab keine Diskussionen über positive oder negative Themen im Zusammenhang mit Easymotionskin Tec. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Die charttechnische Bewertung zeigt, dass der aktuelle Kurs von 4,1 EUR der Easymotionskin Tec um -42,25 Prozent vom GD200 (7,1 EUR) entfernt ist, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Der GD50, der einen Kurs von 7,11 EUR aufweist, zeigt einen Abstand von -42,33 Prozent, was ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet. Somit wird der Kurs der Easymotionskin Tec-Aktie als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Easymotionskin Tec liegt bei 90,24, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der sich bei 69 befindet, deutet auf eine neutrale Situation hin und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt wird die Easymotionskin Tec-Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich geändert. Insgesamt erhält die Easymotionskin Tec-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.