Easymotionskin Tec Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es gab weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Easymotionskin Tec. Daher hat die Redaktion die Aktie als "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Easymotionskin Tec mit 4,1 EUR als "Schlecht" bewertet, da er 42,25 Prozent unter dem GD200 (7,1 EUR) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, zeigt einen Kurs von 7,11 EUR, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -42,33 Prozent beträgt.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen anzeigt, liegt bei 90,24 und deutet auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 69 und weist auf eine neutrale Situation hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Bei der Analyse der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität in den letzten 30 Tagen ergibt sich eine neutrale Bewertung, da keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger festgestellt wurde. Ebenso zeigt die Diskussionsintensität keine signifikanten Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Rating für die Easymotionskin Tec-Aktie führt.