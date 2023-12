Easymotionskin Tec Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An drei Tagen, während des gesamten analysierten Zeitraums, zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es auch verstärkte Diskussionen über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Easymotionskin Tec. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Zusammenfassend ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Easymotionskin Tec derzeit bei 7,21 EUR. Dies führt dazu, dass die Aktie die Einstufung "Neutral" erhält, da der Aktienkurs selbst bei 7,4 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +2,64 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt der GD50 derzeit bei 7,05 EUR. Dies entspricht einer Differenz von +4,96 Prozent und damit einem "Neutral"-Signal für die Easymotionskin Tec-Aktie. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Easymotionskin Tec ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 71,19 Punkten, was darauf hinweist, dass Easymotionskin Tec überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 50, was bedeutet, dass Easymotionskin Tec hier weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, abhängig von der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen. In Bezug auf die Diskussionintensität haben wir bei Easymotionskin Tec eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut unserer Messung kaum Änderungen auf. Daher kommen wir für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Neutral".