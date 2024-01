Easylink Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Easylink schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Haushalts-Gebrauchsgüter Branche. Mit einem Unterschied von 15,41 Prozentpunkten (0 % gegenüber 15,41 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes ergibt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ein neutrales Bild. Im vergangenen Monat gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Ebenso zeigt die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Easylink-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Easylink diskutiert, was zu einer überwiegend "Gut"-Einschätzung führt. Auch aktuell zeigen sich die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers bekommt Easylink insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Easylink liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder als überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 68, was ebenfalls zu einer "Neutral" Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral" Bewertung für die Easylink-Aktie in Bezug auf den Relative Strength Index.