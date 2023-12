Easylink Aktie: Was wird das noch werden?

Die Dividende der Aktie von Easylink weist aktuell eine Rendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Haushalts-Gebrauchsgüter einen geringeren Ertrag von 607,37 Prozentpunkten bedeutet. Dies ergibt eine Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Für die Bewertung der Dynamik des Aktienkurses kann der Relative Strength Index, RSI, herangezogen werden. Der RSI von Easylink liegt bei 74,47, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 58,93, was eine Bewertung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Easylink wurden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Stimmungsbild. Die Beitragsanzahl zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Easylink war in diesem Zeitraum kaum spürbar, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Easylink bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In den letzten zwei Wochen wurde Easylink von privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die überwiegend positiven Themen rund um den Wert führen zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung und somit zu einer Einstufung als "Gut". Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.