Easylink Aktie: Ist das noch wichtig?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bewerten, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Easylink betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 100 Punkte, was bedeutet, dass Easylink momentan überkauft ist und die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist Easylink auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Easylink somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Easylink von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Ein weiterer Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Aktie von Easylink wurde auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Easylink blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Easylink bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Easylink mit 0 Prozent 15,42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter". Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.