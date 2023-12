Easyknit Aktie: Kaum zu glauben!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Easyknit wird nun anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Easyknit-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Beim RSI25 hingegen ist Easyknit überkauft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass Easyknit auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 3,9 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 3,6 HKD liegt, was zu einer Abweichung von -7,69 Prozent führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 3,79 HKD liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Hinsichtlich der Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird Easyknit insgesamt als neutral bewertet. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen festgestellt, was zur Einschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Easyknit festgestellt werden. Auch die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge blieben unauffällig, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.