Easy Repay Finance, Investment Aktie: Ist das wirklich alles?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Wisdomcome heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 76,19 Punkten und zeigt somit an, dass Wisdomcome überkauft ist. Das Wertpapier erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 61,18, was bedeutet, dass Wisdomcome hier weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Wisdomcome-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Wisdomcome eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Wisdomcome daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält Wisdomcome von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Wisdomcome haben wir langfristig eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Neutral".

Bei der technischen Analyse betrachten wir den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Wisdomcome-Aktie beträgt aktuell 0,1 HKD, der letzte Schlusskurs liegt mit 0,035 HKD deutlich darunter (-65 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Wisdomcome somit eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,06 HKD, der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter (-41,67 Prozent Abweichung). Auch auf dieser kurzfristigeren Basis wird Wisdomcome mit einem "Schlecht"-Rating bedacht. In Summe wird Wisdomcome auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.