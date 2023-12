Easy Repay Finance, Investment Aktie: Da kann man nur noch staunen

Der Aktienkurs von Wisdomcome hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -11,67 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Verbrauchsgüter (−12,99 Prozent) eine Überperformance von 1,32 Prozent darstellt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" liegt bei -22,49 Prozent, wobei Wisdomcome aktuell um 10,82 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) von Wisdomcome liegt bei 77,78, was auf eine überkaufte Situation hindeutet. Daher wird die Situation als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 69, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Die Anleger-Stimmung bei Wisdomcome in sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Wisdomcome unter dem Branchendurchschnitt von 5,53 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.