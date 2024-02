Easy Repay Finance, Investment Aktie: Die Bären zittern!

Der Aktienkurs von Wisdomcome zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor eine Rendite von -11,67 Prozent, was mehr als 6 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche des Einzelhandels mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -26,69 Prozent, wobei Wisdomcome mit 15,02 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung führte im vergangenen Jahr zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Fundamentaldaten weist Wisdomcome ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4 auf, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche ein KGV von 43 haben. Somit ist Wisdomcome aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Hinsichtlich der Dividendenrendite zeigt sich, dass Wisdomcome derzeit eine Dividendenrendite von 0 % hat, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,74 % im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) von Wisdomcome liegt bei 27,78, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und eine Bewertung als "Gut" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 58 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Wisdomcome daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".