EasyJet ADR Aktie: Nach so langer Zeit …

Die langfristige Meinung der Analysten zu der Easyjet-Aktie lautet "Neutral", basierend auf insgesamt 3 positiven, 1 neutralen und 1 negativen Bewertungen. Im vergangenen Monat wurden 2 positive, 1 neutrale und keine negativen Einschätzungen abgegeben, was kurzfristig zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 525 GBP, was einer potentiellen Performance von 4,83 Prozent entspricht, was wiederum zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Easyjet-Aktie bei 451,35 GBP liegt, was als positiv bewertet wird, da der aktuelle Aktienkurs bei 500,8 GBP einen Abstand von +10,96 Prozent dazu aufweist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein positiver Befund, da die Differenz bei +19,63 Prozent liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Easyjet schwach sind, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt. Die Anlegerstimmung, die auch einen wichtigen Einfluss auf die Aktienkurse hat, zeigt ebenfalls ein uneinheitliches Bild. Während die Kommentare überwiegend positiv sind, wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen in den sozialen Medien diskutiert.

Die Analyse von Handelssignalen ergab, dass vier berechnete Signale positiv und kein Signal negativ ist, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt. Somit ergibt sich für Easyjet eine insgesamt neutrale Stimmungsbewertung, obwohl die Handelssignale positiv ausfallen.