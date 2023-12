EasyJet ADR Aktie: So nicht zu erwarten!

Die Stimmung und Diskussionen rund um die Easyjet-Aktie haben sich in den letzten Wochen eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität nahm ab, und das Unternehmen geriet aus dem Fokus der Anleger. Auch in dieser Hinsicht erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Aus fundamentaler Sicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Easyjet bei 12, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 21,03 als unterbewertet gilt. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe als "Gut" bewertet.

Was die Anleger betrifft, so gab es in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen in den sozialen Medien. Allerdings wurden in den letzten Tagen auch vermehrt negative Themen diskutiert. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft. Die Auswertung ergab außerdem 3 positive Signale und keine negativen Signale, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Empfehlung führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Easyjet in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,1 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der Branche um durchschnittlich 19,96 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -20,06 Prozent im Vergleich zur Branche. Auch im Vergleich zum Industriesektor liegt die Rendite von Easyjet um 5,81 Prozent unter dem Durchschnitt.

Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Easyjet-Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre EasyJet ADR-Analyse vom 20.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich EasyJet ADR jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen EasyJet ADR-Analyse.

EasyJet ADR: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...