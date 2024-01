EasyJet ADR Aktie: Quo vadis?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Easyjet beträgt das aktuelle KGV 12, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Fluggesellschaftsbranche als überbewertet gilt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Easyjet in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist überwiegend positiv. Dies zeigt sich an den positiven Themen in den Diskussionen der letzten Tage und führt zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Easyjet insgesamt 5 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung als "Neutral" eingestuft wird. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotenzial von 1,74 Prozent, was zu einer weiteren "Neutral"-Empfehlung führt.

Die Performance von Easyjet in den letzten 12 Monaten lag bei -0,1 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche einer Underperformance von -20,05 Prozent bedeutet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.