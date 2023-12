EasyJet ADR Aktie: Ist das noch wichtig?

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie von Easyjet als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Easyjet-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 30,63 und ein Wert für den RSI25 von 29,53, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Ein Vergleich der Aktienkurse zeigt, dass Easyjet im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") eine Rendite von -0,1 Prozent erzielt hat, was mehr als 8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Fluggesellschaften"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 20,66 Prozent, wobei Easyjet mit 20,76 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Easyjet festgestellt werden. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Analysteneinschätzungen für Easyjet waren in den letzten 12 Monaten gemischt, wobei die langfristige Einschätzung von institutioneller Seite aus als "Neutral" eingestuft wird. Die durchschnittliche Empfehlung für Easyjet aus dem letzten Monat lautet jedoch "Gut" (2 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 2,22 Prozent und ein mittleres Kursziel bei 525 GBP, was insgesamt zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.