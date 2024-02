Eastwood Bio-Medical Canada Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die technische Analyse der Eastwood Bio-medical Canada-Aktie ergibt, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 0,75 CAD lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 0,64 CAD, was einem Unterschied von -14,67 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Bei Betrachtung des 50-Tages-Durchschnitts von 0,6 CAD liegt der letzte Schlusskurs jedoch über diesem Wert (+6,67 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Eastwood Bio-medical Canada in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Die Anleger zeigten sich vor allem in Bezug auf das Unternehmen Eastwood Bio-medical Canada verstärkt negativ eingestellt.

Abschließend betrachtet die technische Analyse das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeigt, dass die Aktie derzeit als überkauft eingestuft wird. Auch die Ausdehnung auf 25 Tage ergibt eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Schlecht".