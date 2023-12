Eastwood Bio-Medical Canada Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Ein Wert von 50 wird als „neutral“ eingestuft. Für die Eastwood Bio-medical Canada wird ein RSI-Wert von 50 als neutral betrachtet. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 96,61 und wird daher als "Schlecht" eingestuft.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität für die Aktie ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie.

In den vergangenen 12 Monaten hat die Eastwood Bio-medical Canada eine Performance von -48,84 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -35,22 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Aktie um 27,06 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite der Eastwood Bio-medical Canada liegt aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,38 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Aktie von der Redaktion in Bezug auf ihre Dividendenpolitik als "Schlecht" eingestuft.