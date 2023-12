Eastside Distilling Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die Aktienanalyse der Eastside Distilling zeigt gemischte Ergebnisse. Betrachtet man die charttechnische Entwicklung der Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts, so liegt der aktuelle Wert bei 2,85 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,22 USD liegt, was einem Unterschied von -57,19 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 1,3 USD, wobei auch hier der letzte Schlusskurs mit -6,15 Prozent darunter liegt. Insgesamt erhält die Eastside Distilling-Aktie daher eine Bewertung von "Schlecht" im Bereich der einfachen Charttechnik.

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist das Unternehmen derzeit eine Rendite von 0 % auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,85 % liegt. Infolgedessen wird die ausgeschüttete Dividende ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Interessanterweise zeigt die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien eine überwiegend positive Tendenz. In den vergangenen Wochen standen hauptsächlich positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Unternehmens führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Aktie zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI7 liegt bei 29,73, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt, während der RSI25 bei 47,52 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.