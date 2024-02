Eastside Distilling Aktie: Lieber beobachten als handeln

Weitere Suchergebnisse zu "CK Hutchison Holdings":

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Aktie von Eastside Distilling ist überwiegend negativ, wie unsere Analysten anhand der Bewertungen auf sozialen Plattformen festgestellt haben. In den letzten zwei Tagen wurden insbesondere negative Themen von den Nutzern der sozialen Medien hervorgehoben. In Anbetracht dieser Stimmung erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Eastside Distilling-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 2,13 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,13 USD liegt (Unterschied -46,95 Prozent). Auf dieser Basis bewerten wir die Aktie als "Schlecht". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (1,15 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,74 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt aktuell 0, was eine negative Differenz von -4,14 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Getränke" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Eastside Distilling von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der 7-Tage-RSI liegt bei 57,14 Punkten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI25 zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 54,7, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Eastside Distilling demnach eine "Neutral"-Bewertung für die Stimmung, die charttechnische Entwicklung, die Dividendenpolitik und den Relative Strength Index.