Eastside Distilling Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Für die Eastside Distilling-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 75, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt eine weniger volatile Bewertung und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse des RSI ein "Schlecht"-Rating.

Das Stimmungsbild für Eastside Distilling hat sich in den letzten Wochen deutlich negativ verändert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Die Diskussion über das Unternehmen zeigt keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt.

Die Dividendenrendite für Eastside Distilling beträgt derzeit 0 %, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 4,16 % liegt. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Eastside Distilling-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 2,09 USD lag. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 0,999 USD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine Abweichung, die zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.