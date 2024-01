Eastside Distilling Aktie: Chancenlos!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wie die Diskussion vor allem von positiven Themen an vier Tagen und von negativer Kommunikation an sechs Tagen zeigt. Auch die Anleger unterhielten sich verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Eastside Distilling, woraus die Redaktion die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet. Das Anleger-Sentiment wird demnach ebenfalls als "Schlecht" eingeschätzt.

Die Dividendenrendite von Eastside Distilling wird anhand der gezahlten Dividende und des jeweiligen Kurses berechnet und beträgt derzeit 0 %. Dies liegt deutlich unter dem Branchendurchschnitt ("Getränke") von 3,8 % und führt daher zu einer Bewertung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz um Eastside Distilling zeigt sich eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Änderungen, weshalb sie als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich damit für Eastside Distilling in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

In der technischen Analyse fällt auf, dass der aktuelle Kurs der Eastside Distilling-Aktie (-51,87%) deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (+7,5 %), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.