Easton-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die Analyse der Stimmung und des Trubels: Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Im vergangenen Monat gab es keine wesentliche Veränderung der Anlegerstimmung. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Betrachten wir nun die Intensität der Diskussionen im letzten Monat. Dies gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenig Aufmerksamkeit erhält. Die Anleger haben über das Unternehmen in etwa gleichem Maße diskutiert wie sonst auch. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit erhält die Aktie von Easton eine "Neutral"-Bewertung.

Anleger: Aktienkurse lassen sich neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Easton in sozialen Medien betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Ergebnisse neutral waren. Zudem haben die Nutzer in den sozialen Medien in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen im Zusammenhang mit Easton aufgegriffen. Somit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral". Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass hinsichtlich der Stimmung die Einstufung von Easton als "Neutral" erfolgen muss.

Dividende: Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Arzneimittelbranche weist Easton basierend auf den aktuellen Kursen eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 2,51 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt von 2,51 % ist. Der Ertrag ist daher niedriger, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Basierend auf diesem sogenannten RSI hat Easton derzeit einen Wert von 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält dieses Signal die Einstufung "Neutral". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgeweitet (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 50. Dies wird als Signal dafür betrachtet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft ist. Entsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".