Easton Aktie: Das macht sprachlos!

Der Relative Strength Index (RSI) ist eine bekannte Kennzahl, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen, oder 25 Tagen als RSI25, wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Easton-RSI liegt bei 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 beläuft sich ebenfalls auf 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Easton derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,47%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Easton eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Easton daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird Easton von der Redaktion hinsichtlich der Anlegerstimmung als "Neutral" bewertet.

Auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Easton wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei zeigte die Aktie eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für Easton in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".