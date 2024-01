Eastnine AB Aktie: Es geht auch anders!

Die Stimmung der Anleger bei Eastnine in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Eastnine liegt bei 47,37 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 33,11 im neutralen Bereich. Insgesamt erhält das Eastnine-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Eastnine von 166,6 SEK mit +26,13 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Gut"-Signal ist. Der GD50 weist hingegen einen Kurs von 159,42 SEK auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammen ergibt sich eine "Gut"-Bewertung, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung rund um die Aktie von Eastnine im Internet zeigt eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmungsrate. Daher wird die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Anleger-Stimmung, der RSI und die technische Analyse auf "Neutral" für die Aktie von Eastnine hinweisen.