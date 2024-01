Eastman Kodak Aktie: Das wird teuer!

Eastman Kodak wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Computer & Peripheriegeräte) als unterbewertet betrachtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 3,06, was einer Differenz von 93 Prozent zum Branchen-KGV von 46,02 entspricht. Auf dieser Grundlage wird die Aktie auf fundamentalen Gesichtspunkten als "Gut" eingestuft.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität bei Eastman Kodak durchschnittlich ist, was auf normale Aktivität hinweist. Allerdings ergibt sich eine negative Stimmungsänderung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Eastman Kodak in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,12 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt lediglich um -0,54 Prozent gefallen, was auf eine Underperformance von -5,58 Prozent hinweist. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich liegt die Aktie deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Eastman Kodak 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.