Eastman Kodak Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt und alles dazwischen als neutral angesehen wird. Der RSI von Eastman Kodak liegt bei 86,21, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 57,02 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf Dividendenrendite weist Eastman Kodak derzeit einen Wert von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11546.46%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmung für Eastman Kodak in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Computer & Peripheriegeräte) wird die Aktie von Eastman Kodak als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,06 ergibt sich ein Abstand von 93 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 46,54, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.