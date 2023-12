Eastman Kodak Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die Aktie von Eastman Kodak wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen, da das KGV mit 3,06 insgesamt 93 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt für "Computer & Peripheriegeräte" von 46,3. Basierend auf dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Eastman Kodak liegt aktuell bei 21,13 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine klare Über- oder Unterbewertung, daher erhält die Aktie hier ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung ergibt sich für Eastman Kodak eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Beim Vergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Eastman Kodak mit einer Rendite von -6,12 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" um mehr als 12 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur "Computer & Peripheriegeräte"-Branche mit einer mittleren Rendite von -1,38 Prozent liegt Eastman Kodak mit 4,74 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.