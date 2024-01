Eastman Kodak Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass Eastman Kodak über einen längeren Zeitraum hinweg eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Unsere Analysten haben auch die Stimmung in sozialen Medien bezüglich Eastman Kodak untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare negativ war. In den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer weiteren Einstufung der Aktie als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Eastman Kodak derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11546,47 %. Daher wird auch in diesem Bereich eine Einstufung als "Schlecht" vorgenommen.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von 3,67 USD derzeit -3,67 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich jedoch eine Einstufung von "Schlecht" aufgrund einer Distanz zum GD200 von -14,45 Prozent. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.