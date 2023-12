Eastman Kodak Aktie: DAS heißt noch nichts

Die technische Analyse der Eastman Kodak-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 4,27 USD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 3,69 USD liegt und somit einen Abstand von -13,58 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 3,8 USD, was einer Differenz von -2,89 Prozent entspricht. Daher wird die Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien derselben Branche ("Informationstechnologie") ergibt sich eine Rendite von -6,12 Prozent im vergangenen Jahr, was 3,81 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" beträgt -6,2 Prozent, und Eastman Kodak liegt aktuell 0,08 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität bei der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Eastman Kodak weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut" gegeben.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eastman Kodak bei 3,06, was unter dem Branchendurchschnitt von 45,93 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.