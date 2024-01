Eastman Kodak Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. In Bezug auf die Eastman Kodak-Aktie hat der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 91 erreicht, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu steht der 7-Tage-RSI im Gegensatz zum 25-Tage-RSI (53,82). Während der RSI7 auf eine Überkauftheit hinweist, zeigt der RSI25 einen neutralen Wert an. In der Gesamtbetrachtung ergibt dies eine "Schlecht"-Bewertung nach RSI.

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Eastman Kodak ist insgesamt negativ, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien und Meinungsumfragen hervorgeht. Die letzten beiden Wochen zeigen vor allem negative Themen in den Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "Schlecht" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 3,06 Euro für jeden Euro Gewinn von Eastman Kodak, was 93 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 45. Somit wird die Aktie aufgrund des KGV als "Gut" eingestuft.

In den letzten Wochen zeigte sich eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes in Bezug auf Eastman Kodak. Negative Themen in den sozialen Medien führten zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich. Die Aufmerksamkeit der Medien auf das Unternehmen nahm ebenfalls ab, wodurch auch hier eine "Schlecht"-Bewertung erfolgt.

Zusammenfassend erhält Eastman Kodak aufgrund der genannten Bewertungskriterien insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.