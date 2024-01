Eastman Kodak Aktie: Das darf nicht passieren!

Die Aktie von Eastman Kodak verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,12 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" um 14,37 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" beträgt -2,04 Prozent, und Eastman Kodak liegt derzeit 4,08 Prozent darunter. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" aufgrund der Unterperformance.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat die Kommunikation im Netz in Bezug auf die Aktie von Eastman Kodak in letzter Zeit wenig Aktivität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Eastman Kodak mit 3,54 USD derzeit -6,35 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -17,48 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Obwohl in den letzten Tagen positive Themen diskutiert wurden, wird die Gesamtstimmung als "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält die Aktie von Eastman Kodak aufgrund der genannten Faktoren eine Gesamtbewertung als "Schlecht" und "Neutral" in Bezug auf Anleger-Stimmung.